Pettinari, nuova visita ispettiva all'ospedale di Popoli: "Situazione in continuo peggioramento"

Continua a peggiorare la situazione nell'ospedale di Popoli, nonostante i fatti dimostrino ogni giorno l'utilità dei presidi ospedalieri dell'entroterra, con una paziente che oggi è stata dirottata da Pescara proprio nel nosocomio popolese. Il consigliere regionale del M5S Pettinari he eseguito oggi una nuova visita ispettiva a distanza di 45 giorni da quella precedente, riscontrando non solo una situazione immutata ma in alcuni casi anche peggiorata.

Reparti semi deserti, personale insufficiente con i medici, infermieri ed oss in servizio costretti a turni massacranti:

E’ la Regione Abruzzo ad avere competenza esclusiva sulla sanità e ad oggi l’Assessore Verì non ci fa sapere nulla del riordino che si vuole applicare alla regione. Non se ne è parlato né in consiglio né in commissione, noi come opposizione, non sappiamo ancora nulla su cosa il centro destra vuole fare per la sanità. L’unica cosa che è sotto gli occhi di tutti è che la deroga al Lorenzin sta scadendo e la regione stava guardare

Ma Pettinari denuncia problemi anche a Pescara, dove in alcuni reparti manca completamente l'aria condizionata costringendo i pazienti ricoverati o assistiti per le terapie a dover sopportare temperature molto elevate ed il personale costretto a lavorare in condizioni inaccettabili.