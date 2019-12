Pettinari all'attacco della giunta Marsilio per il trasporto pubblico: "Poca trasparenza con l'incarico diretto senza bando"

Quasi il 50% del trasporto pubblico abruzzese affidato a ditte private con chiamata diretta, e quindi senza bando. Il consigliere regionale del M5s Pettinari attacca la giunta regionale Marsilio dopo la delibera che, secondo il pentastellato, non solo comporterà spese maggiori per la collettività, ma soprattutto manca di qualsiasi criterio di trasparenza non avendo proceduto al bando pubblico.

Con quali criteri saranno scelte le aziende che dovranno gestire i servizi agli abruzzesi? In base a cosa una ditta sarà giudicata migliore dell’altra? Nella delibera di Giunta del 29 novembre non sono stati indicati i criteri di scelta. Come M5S abbiamo sempre auspicato per i bandi pubblici svolti in totale trasparenza ci stupisce, o forse no, che questa Giunta di centro destra abbia deciso di lasciare quasi il 50% dell’assegnazione ad affidamenti diretti a privati. Chiederò conto di queste scelte anche in Consiglio regionale secondo i modi previsti dalla mia funzione di sindacato ispettivo