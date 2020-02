Pettinari torna all'ospedale di Penne e ribadisce: "Nulla è cambiato, carenza di personale inaccettabile"

Situazione immutata all'ospedale di Penne dove resta una carenza di personale medico cronica e non risolta, con il nosocomio che riesce ancora ad andare avanti solo grazie all'impegno ed alla passione del personale presente che lavora più del dovuto con turni massacranti. A dichiararlo è il capogruppo alla Regione del M5s e vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, che si è recato a Penne per una nuova visita ispettiva.

Resta il problema di medici che, seppur ufficialmente assegnati a Penne, continuano a lavorare a Pescara, come nel caso del reparto di Ginecologia, o come nel caso di gastroenterologia, eccellenza riconosciuta dove però si lavora con una sola unità medica invece delle due previste:

Oggi grazie all'intervento Movimento 5 Stelle sul Mille proroghe, è stata prorogata la deroga governativa al decreto Lorenzin, quindi la Regione Abruzzo e l’Assessore Verì non hanno più scuse: il San Massimo di Penne si può salvare e deve essere rispristinato come ospedale di base e sede di pronto soccorso. Altra denuncia che oggi siamo venuti a verificare con i nostri occhi riguarda un distretto, non appartenente all’ospedale, in cui sono ammassate protesi sanitarie e presidi, come per esempio sedie a rotelle e altre attrezzature che potrebbero essere ridestinate ai pazienti, ma che giacciono abbandonate poiché manca un servizio di sanificazione.

Secondo Pettinari, la gestione della sanità abruzzese è allo sbando, fra sprechi e disservizi, che arriva dalla politica dei tagli indiscriminati del centrosinistra ed aggravata dalla malagestione del centrodestra.