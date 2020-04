Pettinari sull'ospedale Covid di Pescara: "Mancano alcuni documenti sul bando, serve massima trasparenza"

La Regione Abruzzo deve mettere in condizione le opposizioni in consiglio di svolgere pienamente il proprio lavoro, fornendo tutti i documenti relativi al bando per la realizzazione dell'ospedale Covid19 a Pescara. Lo ha detto il consigliere regionale del M5s Pettinari, che evidenzia come sul sito Aric manchino alcune documenti con gli elenchi dei professionisti che hanno partecipato al bando e che sono stati esclusi dalla gara.

Secondo Pettinari, questa mancanza limita fortemente la funzione di sindacato ispettivo dell'opposizione:

Invito altresì il Presidente Marsilio ad ascoltare i professionisti, gli ordini professionali e le imprese, che chiedono spiegazioni alla Regione in merito al bando e alle sue tempistiche. Spiegazioni che, a quanto ci risulta, gli ordini professionali hanno rivolto anche all'Aric e che meritano il giusto rispetto. Stiamo parlando di professionisti che rappresentano una parte corposa del nostro sistema produttivo e una politica lungimirante non può chiudersi alle critiche e alle richieste di trasparenza da parte di professionisti ed imprese del proprio territorio

Pettinari prosegue sottolineando come sia fondamentale realizzare l'ospedale Covid nella massima trasparenza e con tempi rapidi per garantire il ripristino di tutti i reparti ed ambulatori del nosocomio di Pescara sospesi per l'emergenza Coronavirus. Sono tanti i cittadini che hanno bisogno di cure e se fossero stati ascoltati i suoi appelli, ora la struttura sarebbe già pronta per l'utilizzo evidenzia il consigliere pentastellato. Pettinari infine torna sulla questione dei tamponi, chiedendo all'assessore Verì di risolvere la questione con cittadini che sono in attesa da tempo di avere i referti e di sapere se sono positivi o meno e se devono sottoporsi alle terapie continuando a lavorare e vivendo la propria quotidianità senza sapere se rischiano di infettare chi li circonda.