Pettinari attacca la Regione sulla questione di Fosso Grande: "Dove sono finiti i 600 mila euro?"

Nessuno stanziamento di fondi per la messa in sicurezza di Fosso Grande da parte della Regione. Duro attacco del consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Pettinari, in merito alla questione che interessa i cittadini di Villa Raspa e della zona di via del Circuito a Pescara, soggetta ad allagamenti e danni in caso di piogge particolarmente insistenti.

Pettinari evidenzia come la questione già nel 2014 fu sottoposta all'attenzione della giunta regionale da parte dei pentastellati, con l'amministrazione D'Alfonso che quantificò la cifra a disposizione in 600 mila euro. Fondi però mai realmente utilizzati in quanto Fosso Grande negli ultimi anni ha avuto solo interventi di ordinaria manutenzione e che ora non sarebbero disponibili:

Siamo certi che servono opere di straordinaria manutenzione del letto del canale e, contemporaneamente, di disostruzione del tratto sotterraneo di Viale Abruzzo-Via Nuoro di Villa Raspa di Spoltore. Occorre soprattutto, un salto idraulico a monte del ponticello di via Francia per smorzare l’impeto delle acque e una vasca di espansione a valle dello stesso. Probabilmente, solo dopo essersi resi conto che a seguito della mia interrogazione è stata palesata l’inefficienza di questa Giunta, il consigliere di maggioranza D’Incecco prova a mettere una pezza con un comunicato stampa in cui si parla di un tavolo che si è riunito per la prima volta ieri. Ieri, il giorno prima che la mia interrogazione venisse esposta in Consiglio. Ricordo al consigliere che alle interrogazioni il Governo regionale risponde in aula con atto ufficiale e che i fondi per Fosso Grande il M5s li ha chiesti già da tempo. Piuttosto spinga la sua maggioranza a dare notizie su come sono stati utilizzati quei fondi

Ricordiamo che ieri c'è stata la riunione durante la quale si è deciso di firmare un protocollo d'intesa fra i due Comuni coinvolti ( Spoltore e Pescara) e la Regione per arrivare ad un'intesa necessaria per risolvere le criticità di Fosso Grande.