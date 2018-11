Pettinari condannato per diffamazione, i portavoce del M5S lo difendono

"Pieno sostegno dei portavoce del M5S Abruzzo al collega Domenico Pettinari, che si trova a dover risarcire l’ex Presidente D’Alfonso, solo per aver svolto con abnegazione e determinazione il suo lavoro. Prendiamo atto della sentenza, ma non ne condividiamo affatto il contenuto".

Lo dichiarano in una nota i portavoce del M5S Abruzzo dopo la condanna di Domenico Pettinari per diffamazione, con un risarcimento danni di 50.000 euro in favore di Luciano D'Alfonso.