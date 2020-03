La proposta del presidente della commissione ambiente Petrelli: "Sospendere l'attività dei medici specialisti a Pescara"

Sospendere le visite specialistiche procrastinabili ed effettuare solo le visite realmente urgenti, riducendo così anche negli studi ed ambulatori di medici specialisti privati il movimento e contatto fra utenti. La proposta arriva dal presidente della commissione ambiente, consigliere comunale e medico specialista odontoiatra Ivo Petrelli.

Petrelli avanzerà la proposta all'ordine dei medici di Pescara, per cercare di limitare il contagio del Coronavirus, seguendo quanto sta avvenendo per le pubbliche amministrazioni e per gli uffici pubblici:

Ma, almeno in questa fase, è evidente che le pubbliche amministrazioni possono intervenire in modo drastico sul pubblico, chiudendo scuole e impianti sportivi pubblici, limitando l’accesso negli uffici, mentre discorso diverso riguarda i privati. Ed è allora qui che deve entrare in gioco il senso di responsabilità di ciascun cittadino che, nel proprio piccolo, può contribuire a vincere la battaglia che deve vederci tutti protagonisti e partecipi.

Personalmente ho già avviato la sospensione del mio studio odontoiatrico, sto già comunicando a tutti i miei pazienti il rinvio degli appuntamenti non d’emergenza, a tutela loro, e anche dei miei collaboratori, e questo anche se la mia specializzazione impone già quotidianamente, da sempre, l’uso di presidi sanitari di isolamento, come mascherine per gli occhi, per il viso e la bocca e guanti monouso, virus o meno. Ma ritengo che un’emergenza di tali proporzioni richieda l’adozione di misure drastiche senza la necessità di attendere ordinanze ufficiali o circolari ministeriali, credo sia sufficiente la consapevolezza personale per procedere annullando tutte le prestazioni non d’emergenza e invitare tutta la cittadinanza a uscire di casa solo se strettamente necessario.