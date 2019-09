Pescosansonesco, la Regione stanzia 1 milione per la viabilità del santuario del Nunzio Sulprizio

La giunta regionale ha approvato la delibera che prevede lo stanziamento di un milione di euro come contributo straordinario per la realizzazione di opere infrastrutturali per l'accesso al santuario del Santo Nunzio Sulprizio di Pescosansonesco. Ricordiamo che il Nunzio Sulprizio è stato proclamato santo nell'ottobre 2018.

La somma sarà erogata attraverso tre rateizzazioni: le prime due pari al 30% della cifra e l'ultima, pari al 40%, al momento dell'invio della documentazione del collaudo dell'opera.