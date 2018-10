Pescara sopra la media nazionale per riciclo di carta e cartone, Mazzocca esulta

Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca commenta con soddisfazione ciò che emerge dal 23° Rapporto Annuale del Comieco - Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. La provincia di Pescara, ad esempio, vanta 57,3 chilogrammi di carta e cartone riciclati per abitante: un dato superiore al livello medio nazionale.

Va tuttavia precisato che le altre province abruzzesi fanno anche meglio: Teramo e Chieti raggiungono livelli superiori ai 65 chili per abitante, mentre L'Aquila cresce del 5,3%. Ad ogni modo, l’Abruzzo si conferma come la regione più virtuosa del Sud Italia per raccolta e riciclo.