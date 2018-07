Pescara: dove sono finiti i vigili urbani stagionali?

Che fine hanno fatto i vigili stagionali di Pescara? La domanda arriva dal capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli, che chiede all'assessore Teodoro delucidazioni in merito al bando pubblicato per l'assunzione di vigili urbani per l'estate, che però non è stato ancora completato.

Nessun nuovo agente, infatti, allo stato attuale è operativo ed anzi Antonelli fa sapere che a quanto pare da Roma non è nemmeno arrivata l'autorizzazione necessaria per lo sblocco dei fondi e dunque prima del mese di agosto, nella migliore delle ipotesi, non ci potrà essere alcuna novità.

Per settimane l’assessore Teodoro ha sprecato fiumi di carta e inchiostro sul presunto arrivo, ormai imminente, di vigili temporanei, prima 18 unità, poi lievitate a 30 unità, poi diventate addirittura 40, una sorta di numeri al lotto che pure non abbiamo osato contestare, proprio perché consapevoli di quanto fosse importante disporre del maggior numero di agenti possibile per poter seguire e vigilare sulle sere d’estate, tra le attività private degli stabilimenti balneari, quelle del centro storico sino alla movida del centro urbano e agli eventi organizzati dal Comune stesso