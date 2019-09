Pescara, nuovi posti auto e nuova viabilità in via Gioberti - FOTO

Al via i lavori di potenziamento del parcheggio di via Gioberti, propedeutici al cambio della viabilità che scatterà non appena il cantiere sarà terminato. Lo ha fatto sapere l'assessore Mascia, illustrando gli interventi costati 18.826 euro. Interventi, evidenzia l'ex sindaco, molto attesi dai residenti con l'aumento del numero di posti auto a disposizione e la creazione di una ulteriore uscita dall'area di sosta. Il parcheggio è molto frequentato ed utilizzato anche da un istituto scolastico.

Sul posto Mascia si è recato per un sopralluogo assieme al presidente della commissione lavori pubblici Pastore ed al direttore dei lavori Scorrano.

Al termine dei lavori, previsto per fine ottobre, verrà cambiata anche la viabilità della zona con l’istituzione del senso unico per chi proviene da viale Bovio che avrà l’obbligo di svolta in via Monte Grappa. Si tratta di provvedimenti che i cittadini attendono da molto tempo in una zona della città che per la sua qualità merita attenzione. L’istituzione del senso unico migliorerà sicuramente l’accesso sia nelle ore di ingresso e uscita da scuola sia il mercoledì, in occasione del mercato settimanale lungo la strada parco, quando il parcheggio è utilizzato da molti cittadini