Pescara premiata con l'Urban Award, Masci: "Merito anche di chi mi ha preceduto e dei cittadini"

Il sindaco di Pescara Masci ha ritirato il premio "Urban Award" conferito alla città di Pescara dalla giuria dell'iniziativa ideata da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e founder della collezione Luxury Bike Hotels. La premiazione è avvenuta oggi a Milano nell'ambito dell'Eicma, l'esposizione internazionale dei ciclo e motociclo.

Secondo la giuria, Pescara è il comune italiano più green per la mobilità nel 2019, con al secondo e terzo posto rispettivamente Fiumicino e Grisignano di Zocco (Vicenza), con menzione speciale per il comune di Bari. Il primo cittadino pescarese ha voluto condividere il riconoscimento con gli amministratori che lo hanno preceduto in questi anni e con la cittadinanza, per rendere merito a chi sta lavorando e a chi ha lavorato per migliorare la mobilità e la qualità della vita in città.

A premiare il sindaco la stessa Ludovica Casellati, assieme all'ambassador dell’Urban Award Matteo Marzotto, al presidente di Anci Antonio De Caro, all’ad di Openjobmetis Rosario Rasizza, al presidente della Fondazione Iseni Y Nervi Fabrizio Iseni e al Ppresidente di Eicma Andrea Dell’Orto.

Si tratta della terza edizione del premio, che ogni anno individua e premia le città che hanno messo a punto progetti operativi per migliorare la mobilità sostenibile nelle città in un'ottica più green.