A Pescara l'ultima tappa del tour elettorale di Simone Di Stefano in Abruzzo

E' a Pescara, presso il B&B Hotel di Piazza Duca D'Aosta, che è previsto per questa sera (27 febbraio) alle ore 20,30 l'incontro conclusivo del tour di Simone Di Stefano - il candidato premier di CasaPound Italia - con i cittadini abruzzesi.

Mirko Iacomelli, responsabile provinciale nonché candidato al Senato per Cpi, lancia un invito a tutti i pescaresi "stanchi delle politiche anti-italiane della sinistra cittadina e del trasformismo poltronaro del centrodestra, perché CasaPound è - come abbiamo avuto modo di dimostrare con le nostre iniziative - tutt'altro".

"Siamo rimasti gli unici favorevoli all'uscita dell'Italia dall'Euro e da questa Europa - continua Iacomelli - i soli a volere zero immigrazione e il rimpatrio coatto di clandestini e presunti profughi che si macchiano di reati gravi sul nostro territorio. CasaPound Italia è il sindacato degli italiani: non è più questione di destra o di sinistra, ma di riconoscersi nel Tricolore e in un unico popolo con un unico destino".