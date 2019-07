Pescara, taglio ai fondi per il trasporto pubblico per finanziare il Centenario del volo su Fiume: scoppia la polemica

Tagliare fondi al trasporto pubblico già carente in città, per la festa del centenario del volo di D'Annunzio su Fiume. Duro attacco della consigliera comunale d'opposizione Marinella Sclocco all'amministrazione comunale del sindaco Masci, che ha deciso di tagliare una cifra imponente destinata al trasporto pubblico per finanziare gli eventi legati al volo su Fiume.

Secondo la Sclocco, la maggioranza non trova l'accordo per la giunta e tiene la città ferma, ma riesce ad accordarsi per tagliare fondi indispensabili al trasporto pubblico per il centenario: