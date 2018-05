Pescara: maxi supermercato in via Bologna? E' polemica

No al maxi supermercato da 1.200 mq in pieno centro a Pescara, in via Bologna. Il consigliere del M5S Erika Alessandrini interviene in merito alla questione della delibera che il consiglio comunale potrebbe approvare martedì prossimo con il voto sia del centrosinistra che del centrodestra.

Secondo la Alessandrini, la delibera prevede una deroga alle attuale normative riguardanti l'edilizia ed il commercio. Una deroga che di fatto toglierà qualsiasi tutela ai commercianti e negozianti presenti nella zona che rischiano di trovarsi in ginocchio a causa della presenza del supermercato.

Mi chiedo cosa potrebbe esserci di “pubblicamente interessante” per la nostra città nell’apertura di supermercato che finirà solo per fagocitare le attività di tanti altri piccoli imprenditori che la crisi sta già mettendo a dura prova. Il centrodestra ed il centrosinistra voteranno in aula per assegnare il colpo di grazia. La deroga alle norme comunali e regionali, che dovrebbero essere sporadici casi isolati per incentivare la riqualificazione urbana, nella città di Pescara stanno diventando all’ordine del giorno ed il caso del centro commerciale di via Bologna rappresenta una delle peggiori speculazioni che si siano mai compiute nella nostra città, e tanto, troppo, ricordano il tristemente noto caso della Pescaraporto, con i tre palazzoni sul mare

In Commissione, sottolinea il consigliere pentastellato, solo il M5S ha votato contro il progetto.