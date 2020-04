Pescara finisce sulla stampa cinese, Masci: "La nostra città simbolo di efficienza, sono orgoglioso"

Pescara finisce anche sulla stampa cinese come modello di efficienza nell'emergenza Coronavirus. Il sindaco Masci, infatti, questa mattina ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook un post in cui scrive alcune riflessioni in merito al duro e difficile lavoro svolto in queste settimane di lockdown in città per contenere il contagio.

Masci ha sottolineato di aver fatto scelte immediate e definite come risposta necessaria in una situazione drammatica come quella che si è vissuta e che in parte si sta ancora vivendo a Pescara,:

Ho fatto quello che ritenevo giusto, molti sindaci hanno seguito la mia strada. Ho ricevuto apprezzamenti, critiche e ho attraversato polemiche, così come era naturale che succedesse. Vedere la mia Pescara rappresentata, sui giornali e sulle televisioni nazionali e internazionali, da ultimo su quelli cinesi, come simbolo di efficienza nella gestione dell'emergenza mi ha riempito di orgoglio, anche se il dispiacere per quello che abbiamo vissuto ha coperto tutto con una patina di tristezza. Ma soprattutto mi ha fatto capire che con questo modo di agire, e con i sacrifici che tutti abbiamo fatto, la nostra città ha evitato guai peggiori. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco ora pone come obiettivo l'immediato futuro per il rilancio della città, costruendolo assieme ai cittadini giorni per giorno non appena si ripartirà con la fase 2 dell'emergenza.