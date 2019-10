Anche a Pescara il fenomeno dei "pendolari" della spazzatura

Cittadini che, per pigrizia o mancanza di senso civico, preferisco portare il proprio pattume nei bidoni dell'indifferenziata nelle zone dove il servizio porta a porta non è ancora arrivato, piuttosto che utilizzare i propri mastelli casalinghi. La denuncia arriva dai consiglieri Sclocco e Frattarelli che evidenziano come il fenomeno crei problemi agli stessi residenti delle zone a raccolta indifferenziata, che spesso si trovano i bidoni pieni di spazzatura proveniente da altre zone della città.

Un vero e proprio fenomeno di "pendolarismo" del pattume al quale il Comune, spiegano i consiglieri, dovrebbe porre rimedio con fototrappole e telecamere in città per stanare gli sporcaccioni: