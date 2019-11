Centrale dello spaccio al Ferro di cavallo, Alessandrini: "Ma Pescara non è Scampia"

Dopo l'operazione odierna dei carabinieri di Pescara a Rancitelli, denominata "Iron Horse", arriva il commento dell'ex sindaco Marco Alessandrini:

“Con tutto il rispetto per Scampia, che prendo solo ad esempio ‘mediatico’ e non reale, ripeto che Pescara non è Scampia - dice - a Rancitelli c’è una situazione difficile specie in alcuni palazzi, ma non posso non notare che ci sono forze, anche televisive, che nei mesi hanno fatto del sensazionalismo, e che alcuni hanno fatto della sicurezza l’argomento centrale alimentando la ‘società della paura’”.