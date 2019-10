Pescara, sopralluogo e pranzo con i bambini per l'assessore Santilli nella mensa della scuola di via Milite Ignoto

Un sopralluogo con pranzo finale assieme ai bambini della scuola di via Milite Ignoto a Pescara, questa mattina, per l'assessore e vicesindaco Santilli.

L'assessore si è recato nella mensa della scuola dove si è intrattenuto con le maestre, il personale della cucina ed i bambini riferendo di aver trovato una situazione perfetta, mangiando con i piccoli ed apprezzando il menù del giorno servito dall'azienda che si occupa della refezione scolastica.

Ricordiamo che il consigliere Pignoli aveva chiesto ieri la convocazione di una riunione della commissione comunale competente per discutere della vicenda relativa al bambino finito in ospedale per una reazione allergica dopo aver mangiato uno yogurt in una mensa scolastica, causata da un prodotto a lui non adatto in quanto allergico al lattosio. Per la vicenda, il padre del bimbo ha sporto denuncia ai carabinieri.