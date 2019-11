Pescara, installato il semaforo provvisorio in via Venezia

Installato il semaforo provvisorio che regolerà il traffico fra corso Vittorio Emanuele, via Venezia e via Chieti. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia che già nei giorni scorsi aveva annunciato l'installazione di nuovi impianti di ultima generazione che andranno a sostituire quelli presenti ed ormai vecchi di più di 30 anni.

Il semaforo provvisorio sarà in funzione fino al 21 novembre quando sarà completata la sostituzione con il nuovo impianto dotato di tecnologie avanzate ed intelligenti per una migliore gestione dei flussi di traffico. Albore Mascia ha ricordato che i semafori in tutta la città sono rimasti senza manutenzione per anni, e quello di via Venezia non può essere riparato mancando i pezzi di ricambio: