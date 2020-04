A Pescara si lavora per la riapertura in tempi brevi di nidi comunali ed asili: si pensa alla data del 18 maggio

Riorganizzare in tempi rapidi e con efficacia tutta la struttura e gestione degli asili nido comunali e scuole materne, per riuscire a conciliare sicurezza con le necessità dei genitori che, in vista della fase di riapertura dopo il lockdown, ora dovranno avere modo di poter affidare i propri figli durante le ore lavorative.

Lo ha fatto sapere il presidente della commissione edilizia scolastica Rapposelli, al termine della seduta odierna, ricordando che fra 5 giorni il 4 maggio inizierà la fase 2 che vedrà gradualmente, nel giro di qualche settimana, tornare al lavoro i genitori che in questo periodo di quarantena sono stati a casa con i propri figli. Figli che, purtroppo, non potranno più essere affidati almeno per ora ai nonni a causa dei possibili rischi legati al contagio considerando che il Coronavirus si è dimostrato particolarmente aggressivo con questa fascia di popolazione.

L'obiettivo è arrivare ad una riapertura anticipata e per questo si stanno valutando tutte le ipotesi e soluzioni possibili. Da lunedì intanto il personale tornerà nelle strutture cittadine, sei in tutto, per svolgere almeno due volte a settimana didattica a distanza.

Si pensa allo sfruttamento delle aree esterne pertinenziali ai nidi comunali, ma anche di parchi e giardini prossimi alle strutture, soprattutto per eventuali aperture estive, disciplinando l’utilizzo del servizio mensa, ma anche la distribuzione degli spazi interni nel caso in cui le condizioni meteorologiche imponessero di ricoverare all’interno del nido gli ospiti, prevedendo dunque la costante sanificazione dei luoghi e degli oggetti di uso comune, utilizzando tutte le misure di sicurezza previste e il mantenimento delle distanze

La funzionaria comunale Di Paolo ha aggiunto che la questione è ancora in discussione ed è in corso anche un sondaggio fra le famiglie per capire quante realmente avranno necessità già da ora di lasciare i propri figli nei nidi ed asili, con strutture adibite per 30 bambini che potrebbero già ritrovarsi con solo 20 piccoli e dunque con spazio adeguato per garantire le distanze. Anche i nidi privati convenzionati, nove in città. sono coinvolti nel tavolo di lavoro in quanto in caso di una domanda totale di ritorno nei nidi, servirà l'appoggio anche di queste strutture. Si ipotizza anche la data del 18 maggio per una possibile ripartenza delle attività didattiche piuttosto che a settembre.

