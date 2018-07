Pescara: quattro scuole sono inagibili, ma le lezioni riprenderanno regolarmente

Quattro scuole sono prive di agibilità, prive dei certificati di sicurezza sismica in cui occorre intervenire per lavori urgenti ed importanti per una cifra pari a 6 milioni di euro. Si è tenuta questa mattina la seduta della Commissione Vigilanza e Controllo del Comune convocata per discutere della questione sicurezza nelle scuole comunali.

Il consigliere d'opposizione Seccia, che per primo aveva denunciato i ritardi nei lavori di adeguamento per la scuola di San Silvestro e la mancanza di agibilità per altri 4 edifici scolastici, attacca l'amministrazione comunale che avrebbe deciso, nonostante le relazioni tecniche ricevute, di aprire a settembre quelle strutture.

Seccia parla di assenza ingiustificata da parte dell'assessore Cuzzi e del sindaco Alessandrini, ed annuncia la possibilità di rivolgersi al Prefetto per far presente la situazione critica nelle quattro scuole:

Parliamo della scuola elementare ‘Rodari – Andersen’ di via Salara Vecchia, la scuola elementare ‘Don Milani’ di via Sacco, la scuola media ‘Antonelli’ in via Virgilio, e la scuola media ‘Michetti’ in via del Circuito, le stesse che, sempre a detta dei dirigenti e della stessa giunta comunale, versano in condizioni tanto gravi da richiedere interventi urgenti per oltre 6 milioni di euro di investimento, tanto da aver chiesto i relativi finanziamenti alla Regione. È questo il paradosso inaccettabile emerso oggi in Commissione Vigilanza e Controllo convocata sulla problematica della sicurezza degli edifici scolastici comunali. Ovviamente non riteniamo chiusa la questione, che va affrontata in maniera urgente: mentre attendo ancora la risposta del sindaco Alessandrini alla mia interrogazione, valuteremo se presentare un’istanza al Prefetto di Pescara per interessarlo di quella che oggi è un’emergenza che interessa centinaia e centinaia di studenti

Seccia infine auspica che l'amministrazione comunale faccia marcia indietro e trovi una soluzione alternativa, avendo due mesi di tempo, per sistemare gli alunni in edifici completamente sicuri.