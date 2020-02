Torna a Pescara la Porta del Mare di Summa, da stabilire la location scelta per l'installazione

La Porta del Mare del maestro Franco Summa tornerà a splendere a Pescara. Lo ha fatto sapere la presidente della commissione cultura Manuela Peschi dopo l'ultima seduta, durante la quale l'architetto Zazzara, vicino all'artista scomparso pochi giorni fa, ha ricordato i momenti salienti della vita e delle opere di Summa, e di come Carlo Lizza fu determinate per quell'opera, che restò installata solo per quaranta giorni e rimossa per una polemica strumentale all'interno del Comune.

Resta solo da stabilire il luogo in cui farla rinascere, il Sindaco Carlo Masci ha già incontrato la Fondazione Summa per avviare un'interlocuzione concreta a cui anche noi come commissione parteciperemo, grazie anche ai rapporti storici che il consigliere comunale Ivo Petrelli ha avuto proprio con il maestro Summa, in raccordo con l’assessore alla cultura Paoni Saccone. Si valuterà anche per l'allestimento di una mostra retrospettiva dell'ampia produzione di un artista che si è impegnato molto per la nostra città. Lo dimostrano la splendida Torre dei Venti e il progetto complessivo che ha realizzato per piazza Caduti del Mare

La presidente ha fatto sapere che il patrimonio artistico e culturale di Summa è già catalogato ed ordinato, ed è tutto prunto per la procedura di vincolo della sua casa - studio oltre alla Fondazione già attiva: