Pescara, piove a cielo aperto nelle case popolari danneggiate dalla grandine - FOTO

Piove a cielo aperto in alcuni alloggi popolari danneggiati dalla grandine del 10 luglio a Pescara. La denuncia arriva dal consigliere comunale Udc Pignoli che ha raccolto le lamentele di molti residenti, e per questo chiede all'amministrazione comunale di risolvere una situazione inaccettabile, a quasi due mesi dall'episodio di maltempo con tutti i lavori fermi:

Grazie ad un assestamento di bilancio sono stati stanziati 300mila euro per provvedere alla riparazione dei danni subiti da queste abitazioni dove vivai n persone che hanno acquistato queste case, o che comunque pagano l'affitto. Vorrei anche ricordare - che ci sono danni che si protraggono già dal 2012 e che con sentenza del tribunale obbligava il comune a sistemare il tetto entro il 15 dicembre 2018. Lavori però mai eseguiti. Passate le festività ferragostane, ora non si può più perdere tempo. Per questo invito l'assessore comunale, stante la presenza di fondi, a provvedere immediatamente all'avvio dei lavori che, diventano ancora più urgenti, e non rinviabili, con l'arrivo delle prime piogge, così come è stato nelle ultime ore quando è bastata un po' di pioggia per allagare gli appartamenti.