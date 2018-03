Pescara Parcheggi, la denuncia di Foschi: “36 posti di lavoro a rischio”

La denuncia è arrivata da Armando Foschi, membro dell’associazione cittadina ‘Pescara Mi piace’, che sta seguendo la vicenda per conto della Ugl.

“I parcheggiatori, dipendenti a tempo indeterminato della società interinale GiGroup, entro domani, giovedì 29 marzo, dovranno dimettersi per farsi assumere dalla società interinale Tempra di Vasto, che si è aggiudicata la nuova gara d’appalto per la somministrazione del lavoro temporaneo, peraltro solo per sei mesi – spiega Foschi – Ma, in caso di dimissioni, gli stessi dipendenti saranno assunti per un mese di prova, dunque senza garanzie, senza tutele, senza alcun salvagente e soprattutto perdendo anche il diritto alla disoccupazione maturato con la GiGroup. Un salto nel vuoto che lascia profilare all’orizzonte un secondo ‘caso’ Attiva, determinato dall’improvvisazione e dalla superficialità di un’amministrazione comunale che gioca con la vita dei cittadini”.