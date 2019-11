Pescara, i palazzi inagibili di via Lago di Borgiano saranno abbattuti: pronti 11,5 milioni di euro

Verranno abbattuti i palazzi inagibili di via Lago di Borgiano a Pescara. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri, annunciando l'arrivo di fondi da Roma, chiesti dal presidente Marsilio, che saranno girati all'Ater per avviare le procedure per l'abbattimento dei palazzi ai civici 14.18 e 22 sgomberati nel 2017 per inagibilità e nei quali vivevano 85 famiglie. Si tratta di 11 milioni e 520 mila euro.

Il centrodestra, spiega Sospiri, si prepara a mettere la parola fine ad una vicenda che ha portato non solo all'evacuazione dei residenti, ma a creare un oggettivo pericolo per l'incolumità della popolazione della zona per la presenza dei palazzi classificati come completamente inagibili per lo sfaldamento e la polverizzazione delle fondamenta con l'ipotesi anche di un difetto di costruzione.

Di quelle 85 famiglie, dopo 30 mesi, sono ancora una ventina quelle che vivono tuttora in albergo e non hanno trovato una nuova sistemazione, ma nel frattempo l’emergenza è rimasta perché i tre edifici di via Lago di Borgiano a rischio crollo

sono ancora lì. Attualmente l’Ater, dopo un interessamento dell’attuale amministrazione comunale di centrodestra, ha provveduto ad alzare una recinzione adeguata al fine di rendere inaccessibili i portici sottostanti gli edifici, ma ora il passo da compiere è quello di demolire i tre fabbricati che non sono evidentemente recuperabili né ristrutturabili, ed è evidente che tale operazione richiederà fondi e stanziamenti straordinari.

Il finanziamento, spiega, Sospiri, fa parte del secondo programma di riparazione dei danni causati dal sisma alle palazzine popolari, aggiungendo che la Regione seguirà tutta la procedura per garantire tempi certi ed immediati in tutte le fasi, dalla parte burocratica al bando per l'appalto fino alla demolizione.