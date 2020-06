Masci mantiene la linea della prudenza: a Pescara locali aperti fino all'una per almeno altre due settimane

Il sindaco di Pescara Masci ha firmato la nuova ordinanza relativa agli orari di apertura e chiusura delle attività e dei pubblici esercizi. La nuova ordinanza, in vigore dal 15 giugno al 30 giugno, sostanzialmente conferma gli orari attualmente in vigore con l'eccezione del giovedì, quando i locali che somministrano bevande ed alimenti potranno chiudere all'una come nel fine settimana. Un ora in più è concessa anche alle attività commerciali generiche ed artigianali che potranno abbassare le saracinesche alle 22 mentre fino al 14 giugno l'orario massimo era le 21.

Andando nello specifico, l'ordinanza prevede i seguenti orari:

attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalla domenica al mercoledì dalle ore 6:00 alle ore 24:00; dal giovedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 01.00 del giorno successivo

attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande: dalla domenica al mercoledì dalle ore 6:00 alle ore 24:00; dal giovedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 01.00 del giorno successivo

le altre attività commerciali al dettaglio e le attività artigianali: dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 22:00;

Per tutte le attività è obbligatorio esporre la fascia oraria d'apertura.