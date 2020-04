A Pescara un nuovo ospedale Covid19 nell'ex Ivap: 214 posti letto e 40 terapie intensive in due mesi

Un nuovo ospedale dedicato esclusivamente ai pazienti Covid19, che sorgerà nella palazzina ex Ivap che per decenni ha ospitato i reparti di maternità ed ostetricia. Lo ha annunciato il sindaco di Pescara Masci, al termine della riunione della conferenza dei sindaci della Asl di Pescara, convocata per affrontare l'emergenza Coronavirus soprattutto pianificando le attività a medio e lungo termine.

Su quella struttura è in atto un finanziamento della Regione, che permetterà di rendere operativa la struttura in 60 giorni, con 214 posti-letto, destinati a pazienti ricoverati, e a 40 posti di terapia intensiva. Presenti anche l'assessore regionale alla sanità Verì, e il direttore sanitario generale della Asl di Pescara Antonio Caponetti. L'obiettivo e la richiesta arrivata anche dai sindaci dell'entroterra, è quello di giungere ad avere un unico polo di riferimento per l'emergenza Covid19.

Il sindaco ha aggiunto:

Da questa riunione usciamo con la rassicurazione che in 20 giorni dall’inizio dei lavori apriremo il primo

settore della struttura con 36 posti-letto, nei successivi 10 giorni arriveremo a completare un intero livello con 50 posti, di cui 15 di terapia intensiva. Il piano complessivo comprende la creazione di 40 posti di terapia intensiva al settimo livello della palazzina Aspetto non meno importante è quello che permetterà di separare le patologie infettive dalle altre cliniche, cercando così di ritrovare almeno parte della normalità e di eliminare con certezza i rischi di contagio anche all’interno del nosocomio

Il cantiere procederà lavorando 24 ore su 24 grazie alla disponibilità delle imprese locali. L'investimento è pari ad 11 milioni di euro. Il direttore Caponetti fa sapere che verrà avviato un piano di assunzioni. La Asl lancerà anche una raccolta fondi per aprire il nuovo ospedale per le patologie infettive che, finita l'emergenza Coronavirus, dovrà rappresentare un baluardo contro le malattie infettive per tutta la comunità.