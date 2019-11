Pescara, nel fine settimana verranno piantumati nuovi alberi nel parco di via Tavo

In concomitanza con la giornata nazionale degli alberi, torna l'appuntamento con la piantumazione di nuovi alberi donati alla città dal M5s, per l'iniziativa "Alberi per il futuro" promossa dall'associazione Gianroberto Casaleggio. A Pescara, due appuntamenti nel fine settimana in arrivo, con un convegno sabato 16 novembre alle 17.30 nella sala Flaiano dell'Aurum dal titolo “Alberi, clima e futuro” tenuto dal biologo e docente universitario Giovanni Damiani sull'importanza del verde nell'ambiente urbano per scongiurare i cambiamenti climatici.

Domenica 17 novembre, invece, appuntamento nel dalle 10 alla presenza dei consiglieri comunali Massimo Di Renzo, Erika Alessandrini, Paolo Sola e Giampiero Lettere, della consigliera regionale Barbara Stella e dei parlamentari Andrea Colletti, Gianluca Vacca e Daniela Torto per la piantumazione dei nuovi alberi come spiegano gli stessi consiglieri pentastellati:

Torniamo a mantenere viva l’attenzione sulle aree periferiche della nostra città in cui oltre alle azioni repressive e di controllo, non devono mai mancare attività sociali, ludiche e di svago, a cui la cittadinanza potrà partecipare liberamente per trascorrere una mattina insieme all’aperto e fare qualcosa di buono per le aree verdi cittadine, purtroppo spesso abbandonate a loro stesse, rappresentative più del degrado che non del decoro e della socialità

Lo scorso anno, erano stati piantumati dieci nuovi alberi sempre nel parco dell'Infanzia e nel parco di via Ilaria Alpi.