Anche Pescara avrà un murale dedicato a Falcone e Borsellino, vittime degli attentati di mafia nel 1992. La mozione presentata dal consigliere comunale di centrosinistra Frattarelli è stata infatti approvata dal consiglio comunale. L'ordine del giorno impegna l'amministrazione comunale a celebrare e ricordare i due giudici con un'opera da realizzare su un muro della città.

Frattarelli ha commentato:

La mafia, si è nutrita di complicità e di paura, prosperando nell’ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti durante la lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell’impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità