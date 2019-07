Pescara, il sindaco Masci si presenta con 4 assessori al primo consiglio comunale - FOTO - VIDEO

Giunta a quattro assessori per il sindaco Masci che si è presentato oggi in una sala consiliare stracolma, al primo consiglio comunale della città dopo il voto del 26 maggio scorso. Ad affiancare il primo cittadino Luigi Albore Mascia, Isabella Del Trecco, Alfredo Cremonese e Mariarita Paoni Saccone.

In virtù della nomina di Albore Mascia e di Cremonese come assessori, subentrano in consiglio comunale Alessio Di Pasquale per Forza Italia e Zaira Zamparelli per Fratelli D'Italia. Masci, nel discorso d'apertura, si è detto molto emozionato ricordando di essere in consiglio comunale da 25 anni e da 16 anni sognava di fare il sindaco della sua città, garantendo il massimo impegno per rendere Pescara più vivibile, più attrattiva e più sicura:

"Il vero potere è dei cittadini, e noi dovremo sempre rispondere a loro"

Il sindaco ha poi spiegato la questione dei quattro assessori: