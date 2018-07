Pescara, la Lega sbarca anche in Comune: D'Incecco passa con Salvini

La Lega di Salvini arriva anche in Comune. Grazie all'adesione del consigliere comunale Vincenzo D'Incecco, il partito ora ha costituito un proprio gruppo consiliare, esattamente come accaduto in Provincia. Soddisfatti i vertici regionali della Lega Abruzzo, ovvero Giuseppe Bellachioma coordinatore regionale e Gianfranco Giuliante coordinatore regionale dei dipartimenti.

D'Incecco ha commentato:

“L'adesione alla Lega rappresenta l'approdo naturale per uno come me, che ritiene imprescindibili i punti fondamentali del programma di Matteo Salvini. La difesa degli interessi italiani in Europa, la riduzione della tassazione, la necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione e di implementare le risorse per la sicurezza in territori abbandonati dalle politiche sciagurate del PD sono da sempre al centro del mio impegno politico. Con questa scelta voglio mettermi al servizio del partito per contribuire alla sua crescita nei nostri territori”