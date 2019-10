Pescara, conclusi i lavori lungo viale Marconi: strada riaperta al traffico - FOTO

Alle 17 di oggi 25 ottobre è stato riaperto al traffico il tratto di viale Marconi chiuso per lavori da lunedì scorso. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, che si è recato sul posto per un sopralluogo. Il tratto stradale era stato chiuso per la realizzazione del nuovo collettore delle acque bianche in via Elettra. La ditta, specifica l'assessore, ha rispettato i tempi stabiliti ed ha concluso il cantiere a tempo di record, per evitare non solo eccessivi disagi agli automobilisti, ai residenti e commercianti della zona, ma anche in vista delle partite del Pescara e del mercato rionale del lunedì.

La chiusura è scattata per sistemare i sottoservizi che interferivano con l'opera:

L'intervento rientra in un progetto di miglioramento funzionale di quattro strade (oltre a via Elettra ci sono Via Saline, via Riccitelli e via Anelli) che ha un costo complessivo di 400mila euro. Il progetto prevede la realizzazione della rete acque bianche su Via Elettra mediante un collettore centrale del diametro di 400 mm che si innesta sulla rete esistente di Via Marconi. I lavori proseguono su via Elettra, che resterà chiusa al traffico, assicurando però l'ingresso ai residenti