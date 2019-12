Il gruppo di Pescara in Azione presenta la proposta di Azione per la sanità pubblica

La sanità pubblica rischia il collasso. Per questo motivo il gruppo di Pescara in azione si riunirà sabato 21 novembre per parlarne e presentare la proposta di Azione, il nuovo movimento politico dell'ex ministro Carlo Calenda. Appuntamento alle ore 18.45 nel ristorante Regina Margherita di Francavilla al Mare. Al termine dei lavori si proseguirà con la cena.

Per informazioni e adesioni si può contattare il referente del gruppo Pescara in azione, Stefano Torelli, al numero di telefono 329/7378477. Ecco cosa si legge in una nota diffusa da Pescara in azione: