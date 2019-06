Pescara, giunta Masci: primo vertice di maggioranza, ancora nessun nome

Prima riunione "esplorativa" per la maggioranza in Comune a Pescara per iniziare a trovare la quadra per gli assessori della giunta che comporranno il governo cittadino del sindaco Masci. Presenti i rappresentanti delle varie liste e forze politiche elette nelle elezioni del 26 maggio.

Ogni singola forza ha messo sul piatto le proprie aspettative, e la riunione è stata aggiornata a lunedì prossimo. Ottimista il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, che spera di arrivare alla lista ufficiale dei nomi già entro una settimana. Questa mattina Masci, a margine della proclamazione ufficiale, aveva fatto sapere di avere già in mente uno schema di nomi e nomine che avrebbe sottoposto proprio agli altri componenti della maggioranza.