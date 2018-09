A Pescara la Festa dell'Unità 2018 fra ospiti prestigiosi e l'ironia web sulla locandina

Torna nel week end la Festa dell'Unità. A Pescara, appuntamento il 14,15 e 16 settembre a Villa De Riesis con una serie di dibattiti ed incontri politici del Partito Democratico che arriva a questo appuntamento in un momento molto critico per il partito: a livello nazionale infatti il consenso è ai minimi storici mentre a livello locale si seranno le fila per presentare un candidato credibile alle imminenti elezioni regionali.

A Pescara arriveranno comunque due ospiti importanti: l'ex Ministro Minniti che sarà presente domenica 16 settembre a partire dalle ore 19, e Gianni Cuperlo sabato 15 settembre sempre a partire dalle 19. Al termine delle tre serate ci saranno dei concerti. Intanto sul web spopola la locandina proposta dal PD pescarese con lo slogan "Ai nuovi iscritti offriremo una birra gratis di benvenuto!". Centinaia di condivisioni e commenti fra ilarità, offese ed anche indignazione di chi parla di un messaggio sbagliato soprattutto verso i giovani, mentre qualcuno parla di un "gesto di disperazione" del partito a caccia di nuovi tesserati.