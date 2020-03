Task force a Pescara per le deiezioni canine non raccolte, multe fino a 500 euro

Lotta a chi sporca strade, marciepiedi, parchi e giardini con le deiezioni canine non raccolte. L'amministrazione comunale lancia il piano di decoro, presentato questa mattina dal sindaco Masci e dall'assessore Di Nisio, assieme al dirigente di settore Marco Molisani e della responsabile dell’ufficio tutela del mondo animale Chiara Palanca.

In campo una vera task force per monitorare il territorio comunale diviso in tre zone, con la collaborazione di tre associazioni animaliste che hanno guardie zoofile dotate di tesserino regionale e con la qualifica di guardia giurata, per avviare un’efficace

attività di controllo e che verificheranno il rispetto delle norme, con multe dai 25 ai 500 euro per i trasgressori.

Il sindaco Masci:

Una città dove non è più tollerabile alcun comportamento di inciviltà e questo in particolare, legato alla gestione sbagliata

degli animali domestici, mi sta particolarmente a cuore. Quindi confido molto nel lavoro di questi 80 volontari per far fare un salto di qualità a tutti i pescaresi. La sanzione resterà certamente l’ultima ratio ma è chiaro che non possono più essere tollerati comportamenti che vanno contro il decoro e contro l’interesse collettivo, sporcando aree verdi e marciapiedi. Sono stati già affissi manifesti e quindi invito tutti i pescaresi a collaborare

Le guardie saranno coordinate dalla polizia municipale con multe ancora più elevate per chi abbandonerà gli escrementi su immobili pubblici e autobus. Le tre associazioni opereranno con l’utilizzo di unità composte di due volontari, auto- montate, bici-montate o che si muoveranno a piedi , biciclette elettriche (10 sono già disponibili), le tre aree dove saranno effettuate le

verifiche sono Pescara Nord, Pescara Sud e Pescara Colli.

Previsto un contributo economico per le associazioni che parteciperanno al servizio.