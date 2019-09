Pescara, degrado e poca sicurezza al Parco Baden Powell di via Raffaello - FOTO

Rete completamente divelta che consente l'acceso indiscriminato a qualsiasi ora, erba alta e cespugli e degrado al parco Baden Powell in via Raffaello, dove i residenti da tempo segnalano una situazione di potenziale pericolo e di incuria, e dove questa mattina c'è stato il sopralluogo della commissione ambiente presieduta da Ivo Petrelli.

Il parco, ha ricordato Petrelli, era stato inaugurato dalla giunta Mascia nel 2014 e rappresenta un'area verde molto bella nel cuore della città, a due passi dal centro. Negli anni però la scarsa manutenzione l'ha portato ad essere un luogo dove i residenti denunciano la possibilità di entrare indisturbati a qualsiasi ora nella zona del campo di calcetto, a causa della rete divelta. Inoltre manca anche un'area sgambettamento cani:

Ma anche clochard e senzatetto riuscirebbero a introdursi nel parco facilmente a causa della rete di recinzione troppo bassa e addirittura, sino a qualche giorno fa, avevano allestito un vero accampamento tra i rovi, facendo i propri bisogni all’aperto sulle panchine e generando disagio e insicurezza tra i residenti. Ovviamente riporteremo tutto quanto verificato agli uffici competenti attraverso un verbale- relazione al fine di avviare l’adozione dei necessari provvedimenti e dare risposte risolutive ai cittadini. Nel frattempo andrà valutata anche per il parco Baden Powell la necessità di installare un impianto adeguato di videosorveglianza, mentre in Commissione sentiremo i tecnici anche per capire com’è strutturata la gestione dei due campetti sportivi