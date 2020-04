Dal Comune di Pescara contributi per privati e condomini che decidono di sostituire le caldaie a gasolio

Al via i contributi per i cittadini di Pescara, privati o interi condomini, che intendo sostituire la vecchia caldaia a gasolio con un impianto di ultima generazione a risparmio energetico. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Del Trecco, illustrando i dettagli dell'iniziativa che prevede un finanziamento del 50% della spesa con un tetto massimo di 500 euro per i singoli utenti e di 5 mila euro per le centrali uniche condominiali.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2020. Nei giorni scorsi, spiega l'assessore, sono emersi i dati relativi all'inquinamento atmosferico in città che dimostrano come i valori elevati di polveri sottili nell'area non dipendano esclusivamente dal traffico veicolare ma in buona parte anche dalle vecchie caldaie a gasolio ancora presenti ed impianti che bruciano pellet di scarsa qualità. Per questo, il contributo mira ad attivare moltissimi privati e condomini per la sostituzione di questi impianti ormai obsoleti ed inquinanti, grazie al fondo di 30 mila euro che però potrebbe essere prorogato in caso di un elevato numero di domande:

Peraltro il contributo comunale sarà anche cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali già previsti dalla normativa vigente, come il conto termico 2.0. Non saranno invece finanziate le trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi all'interno dei condomini né i singoli distacchi da impianti centralizzati. Il contributo previsto per ogni singolo intervento sarà pari a 50 per cento del costo per la fornitura e l'installazione della nuova caldaia a condensazione, comunque fino a un massimo di 500 euro per le caldaie a uso singolo e 5mila euro per le caldaie a uso condominiale

Sul sito del Comune di Pescara sono disponibili tutte le informazioni e il modulo da scaricare e compilare per partecipare al bando.