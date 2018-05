Pescara: il consiglio comunale approva il Masterplan

E' stato approvato dal consiglio comunale di Pescara il Masterplan, documento di indirizzo strategio dell'amministrazione Alessandrini che punta sviluppare, rilanciare e riqualificare l'area sud della città, comprendendo le attuali strutture sportive comunali, l’Università, la Riserva dannunziana e le aree limitrofe. Il centrodestra si è astenuto, mentre il M5S ha votato contro.

L'assessore Scotolati ha illustrato i dettagli del piano, e soprattutto gli obiettivi da raggiungere:

"Il Masterplan, dunque, individua un Polo Culturale e della formazione(che riguarda non solo l’Università ma anche ipotesi localizzative di scuole secondarie da porre in diretto contatto con l’Ateneo), per cui prevede interventi alle varie scale, dalla riqualificazione di via Pepe, fino alla realizzazione di un polo scolastico nelle aree dell’ex scalo merci di Porta Nuova, che ricuciono l’esistente e implementano le dotazioni funzionali dell’area già interessata sia dalla struttura universitaria, sia dalle strutture culturali (Aurum, Teatro D’Annunzio, Auditorium Flaiano); un Polo Sportivo,attraverso il potenziamento e la riorganizzazione delle attrezzature già collocate nella zona sud della città; la realizzazione di un Polo del Benessereattraverso la ricomposizione dei Parchi e riserve naturali esistenti nella zona, fino alla riqualificazione del Fosso Vallelunga"