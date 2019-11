Pescara, consiglieri d'opposizione giocano a golf fra le buche stradali - FOTO - VIDEO

Una simbolica partita di golf fra le buche delle strade cittadine, per segnalare lo stato di degrado in città. Protagonisti dell'insolita iniziativa il consigliere regionale Pd Blasioli, assieme ai consiglieri comunali Catalano e Giampietro. La partita si è tenuta in via Prati. I consiglieri hanno sottolineato come manchi totalmente la manutenzione stradale in molte vie della città, nonostante i fondi a disposizione siano stati lasciati dall'amministrazione Alessandrini ad aprile.

Oltre ai lavori di ripristino, come la fibra che sta diventando un problema e che vanno fatti, ci sono tantissimi cantieri che potrebbero partire subito, ma che, inspiegabilmente, restano fermi. Uno di questi cantieri è proprio qui in via Prati: il progetto di riqualificazione è stato approvato l’8 aprile scorso, con 150.000 euro di fondi disponibili, un importo che avrebbe bisogno di 15 giorni di tempo per avviare una procedura negoziata e partire. Invece via Prati è ridotta in pessimo stato, come tante altre strade della città per cui sono pronti progetti e interventi. Per via Prati peraltro l’importo di 150.000,00 richiederebbe una procedura negoziata che richiede solo 15 giorni per la scelta della ditta esecutrice, ma sono passati 6 mesi e i lavori non si vedono, come non si vedono le “pezze”

Secondo i consiglieri Pd, con la nuova amministrazione comunale non si è avuto alcun cambiamento, ed anzi un peggioramento della situazione, ed hanno annunciato di voler ripetere la stessa forma di protesta in altre strade qualora la situazione non dovesse essere sbloccata.