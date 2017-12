Pescara, concerti di Capodanno: Giampietro replica alle accuse di Forza Italia

Polemiche sterili e scoraggianti. Così il Presidente della Commissione Commercio del Comune Giampietro attacca Forza Italia che è intervenuta sulla questione delle spese per i due concerti del 31 dicembre e 1 gennaio a Pescara. Forza Italia aveva parlato di una spesa folle che raggiungerà i 200 mila euro, senza un adeguato ritorno economico per la città.

Il concerto di Vinicio Capossela è un grande evento musicale e culturale che porterà presenze e reddito in città, il concerto di Ermal Meta chiuderà una due-giorni di attrazioni che molte città invidiano a Pescara.

Il cartellone degli eventi di fine anno è un elemento di forza dell'offerta turistica pescarese, per destagionalizzare e far entrare Pescara nel circuito della città da visitare per le sue attrattive, con riscontri concreti di questi giorni, pubblicati sulle maggiori testate nazionali a costo zero per l’ente, semplicemente facendo circolare la notizia di una piazza che è fra le migliori d’Italia per gli eventi.

Probabilmente Forza Italia preferisce il coprifuoco alle 22 anche nella notte di Capodanno, preferisce ristoranti chiusi e città spente, esattamente come sta già facendo a Chieti, dove la giunta di Forza Italia ha fatto parlare di sé per non aver neppure previsto le luminarie