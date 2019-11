Pescara, il Comune diventa "plastic free" : stop a bottigliette e prodotti in plastica monouso

Anche il Comune di Pescara diventa "plastic free". L'annuncio è stato dato dal presidente della commissione Ambiente Petrelli primo firmatario e promotore del documento che impegna non solo l'amministrazione comunale ma anche tutti i dipendenti ad abbandonare i prodotti in plastica monouso, come le bottigliette d'acqua, le stoviglie in plastica e l'avvio di una campagna per favorire il consumo di bevande calde o fredde in contenitori di vetro o metallo e borracce.

Cofirmatari Mariarita Carota Presidente della Commissione Sanità e il consigliere d’opposizione Mirko Frattarelli, con la mozione che poi è stata sottoscritta da tutti i consiglieri comunali che si rifà alle direttive ministeriali con 7 linee d'azione da adottare per arrivare in breve tempo all'abolizione completa delle plastiche monouso.

Fra l’altro abbiamo anche scoperto che il Comune di Pescara risulta già essere presente tra i 250 Enti, pubblici e privati, che hanno formalmente aderito alla Campagna #PlasticFree, peccato che a oggi non risulti essere stata adottata fin qui alcuna delle 7 azioni indicate dal Ministero dell’Ambiente. E allora il 2019 diventa l’anno zero per Pescara, assumendo iniziative che, iniziando dalle stanze del Comune, andremo poi a trasferire e a spalmare sulla città, a partire dalle scuole comunali

Nell'immediato, spiega Petrelli, saranno abolite le bottigliete di plastica e bicchieri nell'aula consiliare durante le sedute, con un distributore di acqua alla spina a disposizione anche dei dipendenti comunali e pubblico presente in aula. Fra i punti presenti nel documento: