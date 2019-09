Pescara, cinque idee dal Pd per rendere la città piu green

Cinque idee per rendere Pescara più verde. A lanciarle, in occasione della settimana di mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici, i consiglieri comunali del Pd Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli.

I consiglieri d'opposizione parlano di atti ed idee operative, concrete, realizzabili con costi precisi da inserire nel bilancio comunale 2020, e che potrebbero essere votati già nella seduta del consiglio comunale del 30 settembre prossimo. L'obiettivo è proseguire in continuità con il programma attuato dalla precedente amministrazione di centrosinistra,

La prima idea è quella di piantumare 1000 nuovi alberi entro il 2022 per un costo inferiore ai 200 mila euro, la seconda un orto urbano da istituire in ogni quartiere, nella scia di quanto avvenuto in via Santina Campana ai Colli dove l'esperimento è perfettamente riuscito. Ogni orto ha un costo fra i 50 e 70 mila euro.

La terza idea è quella delle borracce nelle scuole comunali "plastic free", da consegnare ad ogni studente ed alunno delle scuole per promuovere la riduzione dell'utilizzo di plastica monouso. La quarta idea è quella dei bicibus e pedibus per il trasporto degli alunni:

Una formula che progressivamente può disincentivare l’uso dell’auto privata e decongestionare il traffico nelle ore di punta di apertura e chiusura delle scuole. La riattivazione di tale processo, con dotazione di pettorine e cappellini ai bambini ed il supporto di nonni vigili e beneficiari del Reddito di cittadinanza, costerebbe circa 20 mila euro

Infine la quinta idea è quella di approvare, come già fatto da altri enti locali, la dichiarazione di stato d'emergenza climatica per impegnare il Governo affinchè intervenga concretamente per arginare l'emergenza climatica.