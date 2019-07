Pescara Campione del Mondo di pallanuoto, i complimenti di Sospiri

“Di Fulvio e Pomilio hanno reso anche Pescara Campione del Mondo di pallanuoto con la vittoria del Settebello nella finale disputata con la Spagna. Grazie ai due campioni abbiamo rivissuto le emozioni del grande sport a Pescara, in un anno particolare, quello della rinascita del complesso Le Naiadi. Ora attenderemo il loro ritorno in Abruzzo sperando di poterli avere ospiti in Regione con il Presidente della Terza Commissione Sport Emiliano Di Matteo per una premiazione ufficiale e per ringraziarli dell’onore che hanno dato a tutta la nostra regione e allo sport azzurro”.