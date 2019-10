Pescara, il paradossale caso delle barriere architettoniche negli uffici della Asl

Un tavolo tecnico per risolvere in tempi brevi il problema delle barriere architettoniche negli uffici della Asl dove spesso vengono convocati i disabili per visite o motivi burocratici, ma che di fatto per loro sono inaccessibili. L'assessore Di Nisio si sta occupando in prima persona del caso dopo le segnalazioni ricevute da associazioni e cittadini, fra le quali "Carrozzine Determinate" di Claudio Ferrante e l'Anmic.

La prima riunione si è tenuta ieri e l'assessore ha evidenziato come gli utenti siano stanchi di questo stato paradossale di cose, ed anche alcuni medici delle commissioni per l'invalidità si sono lamentati delle condizioni dei locali, spazi angusti e senza i servizi igienici per persone disabili:

Devo dire che è stato un incontro positivo non soltanto perché i rappresentanti della Asl hanno convenuto che la situazione non è più sostenibile, ma anche perché è stato concordato un veloce piano per la scelta di nuovi locali idonei per i l tipo di utenza che ne usufruisce. Poiché le convocazioni per le visite partono dall’Inps che le programma per tempo - e quindi i locali indicati nella convocazione sono già definiti - posso affermare che già con le convocazioni da fine novembre in poi saranno in locali idonei.

Si è anche concordato che la ASL provveda alla realizzazione di bagni per disabili e collochi le opportune indicazioni per raggiungerli. Questo permetterà non solo a chi si reca negli uffici ASL per la commissione di invalidità, ma per tutti gli utenti, di poterne usufruire.

Per le barriere architettoniche presenti per accedere agli uffici si inizierà da quella all’ingresso pedonale per poi, man mano, arrivare a risolvere quelle già segnalate e/o quelle che ci verranno ulteriormente segnalate.