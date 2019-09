Pescara, bandiere tricolore ed europee assenti o danneggiate: l'appello della consigliera Catalano

Tricolori in pessime condizioni davanti agli edifici pubblici, comprese le scuole dove in questi giorni stanno riprendendo le lezioni, e bandiere europee spesso completamente assenti. La denuncia arriva dalla consigliera Pd Catalano che ha notato il problema durante i sopralluoghi compiuto negli edifici scolastici.

Per la consigliera, si tratta di una totale noncuranza o disprezzo per l'appartenenza all'Europa ed ai valori costitutzionali, oppure una disattenzione che però non è giustificabile soprattutto per le scuole:

La bandiera della Repubblica è elemento principale da cui ripartire per riprogettare il Paese e riportare in auge i valori che animano la nostra storia e per questo ho depositato oggi una mozione per impegnare Sindaco e Giunta ad adoperarsi urgentemente nel dotare tutte le scuole comunali della bandiera italiana ed europea, a sollecitare il Presidente della Provincia a fare altrettanto per le scuole secondarie di secondo grado e a nominare un responsabile, cosiddetto “flag men”, per la verifica della loro corretta esposizione all'esterno e all'interno degli uffici pubblici.

La Catalano poi propone di far consegnare le bandiere nelle scuole ad un assessore o consigliere comunale, per spiegare l'importanza di quel gesto simbolico.