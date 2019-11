Pescara, approvato il Dup dal consiglio comunale: tensione e proteste in aula - FOTO

Approvato, fra le polemiche ed i momenti di tensione in aula, il Dup dell'amministrazione Masci, il documento unico di programmazione riguardante alcuni importanti progetti per la città di Pescara. Il documento, con alcune modifiche apportate dagli emendamenti approvati, è stato deliberato con 20 voti a favore, 10 contrari e due astenuti. Arriva così l'ok allo spostamento del Mibe nella struttura comunale di villa Fabio attualmente occupata dall'associazione giovanile lo sPaz che, dunque, sarà costretta a lasciare la sede rischiando la chiusura.

Proprio la presenza dei ragazzi dello sPaz e del liceo Mibe in aula fin dalla mattinata ha alzato la tensione e lo scontro: i ragazzi hanno protestato portando alla sospensione della seduta del consiglio da parte del presidente Antonelli che ha anche chiesto l'intervento della forza pubblica per sgomberare l'aula quando alcuni ragazzi hanno protestato in modo più eclatante e sono stati allontanati. Antonelli, quando la seduta è stata sospesa (e non è stato poi eseguito lo sgombero) si è seduto a terra a parlare con i ragazzi.

Dopo il voto, gli stessi ragazzi hanno improvvisato l'introduzione del brano "The Wall" dei Pink Floyd. Approvato anche il trasferimento della sede dell'università di Pescara nell'ex Cofa dall'attuale struttura di viale Pindaro.

Giovanni Di Iacovo, consigliere d'opposizione del centrosinistra, ha annuncaito ancora battaglia e lotta su ogni singoli provvedimento con i consiglieri che hanno accusato il centrodestra di voler cacciare i ragazzi dello sPaz per far posto ad altre associazioni nei locali di Villa Fabio, mentre la maggioranza ha parlato di strumentalizzazioni da parte del centrosinistra che in cinque anni di governo cittadino avrebbe mai fatto nulla per le scuole e per la stessa università.