Anniversario morte Peppino Impastato, la proposta: "Intitoliamogli una via"

"La città di Pescara intitoli una via alla memoria di Peppino Impastato". E' la richiesta che proviene da Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista, e Corrado Di Sante, Segretario Provinciale di Pescara. Sono infatti passati esattamente 40 anni dall’assassinio di Peppino Impastato, avvenuto il 9 maggio 1978.

"Peppino - dicono Acerbo e Di Sante in una nota congiunta - non è solo un eroe e un martire di tempi passati ma un esempio che ci incoraggia a continuare le lotte. Rendiamo omaggio al militante comunista, all'agitatore culturale, al combattente contro la mafia e la corruzione del potere, all'attività di movimento che sperimentava nuovi linguaggi e strumenti di controinformazione per smascherare e deridere boss e politicanti, al compagno che gettò il proprio corpo nella lotta con la sua ribellione contro la rete delle complicità quotidiana. Il suo sacrificio, il suo impegno, la sua lezione sono più che mai attuali e da esempio per tutti coloro che si battono per la giustizia sociale. Peppino gridava a Cinisi “la mafia è una montagna”: sapeva di scandalizzare perché in realtà la lotta alla mafia è uno scandalo per chi vuole che tutto proceda come sempre".