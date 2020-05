L'attacco del consigliere regionale Pd Pepe: "Nessun rimborso per gli abbonamenti del tpl abruzzese"

Nessun rimborso per gli abruzzesi che avevano un abbonamento attivo durante il periodo del lockdown al trasporto pubblico locale. Ad affermarlo è il vicecapogruppo Pd alla Regione Pepe, che sottolinea come gli emendamenti presentati dall'opposizione siano sempre stati bocciati dal consiglio regionale.

Per Pepe, occorre uno strumento specifico normativo o una delibera di giunta che possa prevedere un rimborso economico o una compensazione sulla scadenza degli abbonamenti dei cittadini che non hanno potuto usufruire dei servizi a causa del lockdown.

Il Tpl è un servizio delegato alle Regioni per cui non capiamo il perche' di un mancato provvedimento. In entrambi i Cura Abruzzo abbiamo presentato un emendamento insieme ai consiglieri Marianna Scoccia e Sandro Mariani, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Non possiamo abbandonare e tradire i pendolari abruzzesi, siano essi lavoratori o studenti. Hanno bisogno di essere rimborsati o compensati